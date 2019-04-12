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Başkan Cengiz ve Albayrak'tan takıma derbi morali

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.


Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.

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