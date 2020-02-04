Başkan Cevahiroglu Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi aldı

Sanayici İş Kadınları ve İs Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu öncülüğündeki heyet Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölüm Başkanı Frieda Sielemann'dan iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi aldı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu öncülüğündeki SANKON heyeti Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyarette Başkanı Cevahiroglu ve beraberindekileri Sielemann karşıladı.

Başkan Cevahiroglu, kabulde yaptığı konuşmada Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere değinerek her iki ülke arasında ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu hatırlatarak, "SANKON yönetim kurulu olarak, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır” dedi.

Sielemann ise ziyarette SANKON heyetine ‘Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkiler” hakkında bilgi verdi.

Başkanı Cevahiroglu'nun gerçekleştirdiği ziyarette genel başkan sektör danışmanları da hazır bulundu.