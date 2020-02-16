Başkan Cevahiroğlu: “Özbekistan ile ithalat ve ihracatı arttırmak istiyoruz”

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu öncülüğündeki heyet, Türkiye ile Özbekistan arasında ekonomik ve ticari ilişkileri görüşmek üzere Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Azizbek Z. Salahiddinov tarafından kabul edildi. Cevahiroğlu, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilere değinerek, mevcut ilişkileri güçlendirmek için SANKON heyeti olarak girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan Cevahiroğlu iki ülke arasında özellikle ithalat ve ihracatı arttırmak istediklerini belirtti.

“SANKON'un destekleri ile iki ülke arasında ki ilişkilerimiz güçlenecektir”

Z. Salahiddinov ise kabulde yaptığı konuşmasında iki ülke arasındaki geçmişi uzun yıllara dayanan ilişkilerden bahsederek, “Türkiye ile Özbekistan ticari ilişkilerimiz güçlenmektedir. Bu ilişkilerimizin güçlenmesi için Özbekistan Ankara Büyükelçiliği olarak sizlerle iş birliği yapamaya hazırız. İnanıyoruz ki SANKON gibi Türkiye'nin güçlü ekonomik sivil toplum kuruluşlarının girişimleri destek ve katkıları ile iki ülke arasında ki ilişkilerimiz güçlenecektir” dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette SANKON sektör danışmanları da hazır bulundu.