Başkan Cin'den 23 Nisan sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneğine uyan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, koltuğunu Süreyyapaşa İlkokulu'ndan gelen üç öğrenciye devretti. Öğrencilerin ardından öğretmenleri Ayfer Kevser'e de sürpriz yapan Başkan Cin, onun da çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Süreyyapaşa İlkokulu 4. Sınıf Öğrencileri Işıl Baltacı, Rukiye Bahar Yüksel ve Bartu Kayra Aktaş ve öğretmenleri Ayfer Kevser'i ağırladı. Başkan Cin'e çiçek veren öğrenciler, Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiler. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Cin, okul sayısını artıracaklarını, bisiklet yollarının daha da uzatılacağını söyledi. Sohbetin ardından çocukları sırayla Başkanlık Koltuğuna oturtan Başkan Cin, Başkanlık telefonunu kullanmayı da öğreterek tek tek müdürleri bağlattı.

Küçük başkanlardan müdürlere talimat

Başkanlık koltuğuna ilk oturan Işıl Baltacı, 23 Nisan için neler yapıldığını sorarak 12 ülkeden 270 çocuğun misafir edildiği 14. Uluslararası Çocuk Festivali hakında bilgi aldı. Rukiye Bahar Yüksel, okul çevreleri ve kantinlerdeki gıda denetimlerinin artırılmasını, Bartu Kayra Aktaş da tüm sokak ve caddeleri elden geçirmek üzere başlatılan toplu çalışma programının Ramazan'a kadar bitirilmesini istedi.

Öğretmenin çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Öğrencilerin ardından öğretmenleri Ayfer Kevser'i de makam koltuğuna davet eden Başkan Cin, onun da çocukluk hayalinin gerçekleşmesini sağladı. Pendik'teki geri dönüşüm faaliyetlerini merak eden Ayfer Kevser, Temizlik İşleri Müdürü'ne “Biz de geri dönüşümde çöp ithal eden İsveç gibi olabilecek miyiz?” diye sordu. “Biz geri dönüşümde Türkiye'nin 2023 hedefine bugünden ulaştık. Hedefimiz 2023'te Avrupa standartlarının üzerine çıkmak.” yanıtı alan Ayfer Kevser, kısa süreli Belediye Başkanı olmanın mutluluğunu yaşadı.