Başkan Cin'den CHP'li Meclis üyesine tokat gibi cevap: "Sultanların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz"

Pendik'te iki caddeye verilen Sultan Abdulhamit Han ile Sultan Vahdettin isimlerini provokatif bularak tepki gösteren CHP'li Meclis üyesine cevap veren Pendik Belediyesi Ahmet Cin, "Her iki sultan CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Pendik Belediyesi bir caddeye Sultan Abdulhamit Han, bir caddeye de Sultan Vahdettin ismini verdi. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek tepki gösterdi. Balyalı'nın sözlerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından cevap verdi.

“İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz”

Pendik Belediyesi Ahmet Cin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ''Pendik'te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP'nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.