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Başkan Demir, hemşehri derneklerinin başkanları ile buluştu

Güngören’de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri başkanları, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in misafiri oldu.

Güngören'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri başkanları, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in misafiri oldu. Gençosman Kültür Merkezi'nde bir araya gelen hemşehri dernekleri başkanları ile Başkan Demir, ilçe genelinde yapılan proje ve çalışmaları tanıttı.


Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ilçede faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları ile Gençosman Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Başkanlarla bulaşan Başkan Demir verilen kokteylde tek tek masaları dolaşarak istişarelerde bulundu. Başkan Demir, Güngören için yapılan projeleri ve çalışmaları anlattı.


Yaklaşık 200 dernek başkanı ve STK'lardan oluşan kalabalığa hitap eden Başkan Demir, ‘Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Güngören için hep en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de bütün vatandaşlarımızın hayatlarına en kolay ve en hızlı nasıl dokunabiliriz diye düşünüyoruz. Bütün bunları sizlerle hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güngören için her daim özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Demir, dernek başkanlarına yaptığı sunumda Güngören'de yapılan ve yapımı devam eden 26 projeyi detayları ile birlikte tek tek tanıttı.

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