Başkan Deniz Köken, Balkan Şampiyonu Tuğçe'yi tebrik etti

Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul'da gerçekleşen 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi bırakmadı. Milli sporcular; 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sıradaki yerini aldı.

Madalyaya Doymuyor

Şampiyonada, Eyüp Spor Atletizm takımının altın kızı Tuğçe Özkan da Kadınlar 5 bin metrede altın madalya aldı.

Başkan Deniz Köken, aldığı şampiyonluğun ardından kendisiyle Alibeyköy Osmanlı Park'ta bir araya gelen Tuğçe'yi tebrik etti.

Genç sporcuya başarılarının devamını dileyen Başkan Deniz Köken, her katıldığı müsabakadan altın madalyayla dönen Tuğçe'nin azmi ve başarısının diğer gençlere de örnek olması temennisinde bulundu.