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Başkan Deniz Köken, çocuklara bot ve mont hediye etti

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen kampanya kapsamında, bin adet çocuğa sıfır bot ve mont hediye edildi.


Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Şefkateli Mağazası, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında bin adet çocuğa sıfır bot ve mont hediye edildi. Çocuklara bot ve montlarını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Şefkateli Mağazası'nda giydirdi. Çocuklarla sohbet eden ve onları tek tek giydiren Başkanı Deniz Köken, “Bizim Şefkateli Mağazamız zaten giyim üzerine yoğun bir şekilde ciddi bir hizmet veriyor. Biz bu kış şartlarında çocuklarımıza kaban ve bot hediye etmek için kampanya yaptık. Hamdolsun şu an ciddi bir katılımla bin çocuğumuzu giydireceğiz. Bu kampanya devam edecek inşallah. Kışın hiç kimse üşümesin istiyoruz. Çocuklar her şeyin en güzeline layık” dedi.

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