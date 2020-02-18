Başkan Deniz Köken ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşayan Filiz Akan'ın harabe haline gelen evini tadilata aldı. Çatısı akan, her yağmurda su basan ev tepeden tırnağa yenileniyor.

Filiz Akan, 30 yıldır Çırçır Mahallesi Ayvaz Sokak'ta bulunan tek katlı evlerinde anne ve babası ile yaşıyordu. Bir süre önce anne ve babası vefat eden Akan şimdilerde tek başına hayat mücadelesi veriyor. Akan'ın yaşadığı ev yıllar içinde yıpranarak, duvarları yıkılmak üzere ve sıvaları dökülmüş halde bulunuyordu. Bakım onarım yaptırmak için maddi imkanı olmayan Filiz Akan durumu Eyüpsultan Belediyesi'ne bildirerek yardım istedi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri önce eve giderek incelemelerde bulundu. Ardından tadilata başlandı.

"Allah Belediye Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun"

Öncelikle evin çatısı onarıldı ve su giren yerler betonla sağlamlaştırılarak onarıldı. Sonrasında evin içine ve dışına sıva yapımına başlandı, sıva yapılan odalara badana yapıldı. Evde sıva ve badana işlerinin yanı sıra camları ve kapıları da yenilenecek. Bahçesine beton yol yapılacak ve bahçe düzenlemesi gerçekleştirilecek. Yapılan çalışmalar karşısında çok mutlu olduğunu belirten Filiz Akan duygularını şu sözlerle ifade etti: “Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Allah Belediye Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Evimi yağmurda su basıyordu, çok zor durumdaydım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”