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Başkan Deniz Köken miniklerin karne heyecanına ortak oldu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Akpınar Köyü İlkokulu ve Akpınar Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Akpınar Köyü İlkokulu ve Akpınar Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.


Ziyaret sırasında minik öğrencilere hediyeler de veren Başkan Deniz Köken, öğrencileri tek tek tebrik ederek isteklerini sordu. Başkan Deniz Köken, özellikle bir öğrencinin okullarına yangın merdiveni diğer bir öğrencinin de park istemesi üzerine teşekkür ederek “Çocuklar yangın merdiveni istiyorsa bu bilinçli bir yaklaşım. Tebrik ediyorum onları. İkinci sömestre çocuk parkını yetiştirelim İnşaallah. Köyünüzün kıymetini bilin. Burayı daha yaşanabilir hale getireceğiz. Burada yaşamayı kolaylaştırmak için her şeyi yapacağız. Köyler bizim can damarımız. Köylerde yaşamayı daha cazip hale getirmemiz lazım ki herkes köyüne gelip yaşamak istesin. Nüfus arttıkça yatırım da artar. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Güzelce dinlenin, hikaye kitapları okuyun” dedi.

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