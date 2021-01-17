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Başkan Deniz Köken'den Teknoloji Merkezi müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.


Başkan Deniz Köken, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtlarken, birim müdürleri de müdürlükleriyle ilgili gelen soruları canlı yayında yanıtlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gelişen teknoloji ve yeniliklerin belediye tarafından yakından takip edildiğini, en yakın zamanda teknoloji deneyimleme merkezinin gençlerin kullanımına alınacağının müjdesini vererek şunları söyledi:


“Bilim merkezi bir proje. Bilim merkeziyle ilgili Osmanlı Park'ın içindeki Uzay Evi merkezimizi büyütüp orada deneyimleme merkezi oluşturacağız. Asıl başka bir şey daha yapıyoruz. Teknoloji deneyimleme merkezini, Bahçeşehir Üniversitesiyle birlikte beraber yapıyoruz. Kemerburgaz girişindeki eski Yaşamkent'i aldılar. Oraya Teknopark yapacaklar. Teknoparkın içinde şu anda bizim de Eyüpsultan'daki gençlerimizin teknoloji deneyimleme merkezinden yararlanmasıyla ilgili bir protokol hazırlıyoruz. Yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Oraya tabelamızı asacağız. Eyüpsultan'da kendini geliştirmek isteyen gençleri bu imkanlarla buluşturacağız.”

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