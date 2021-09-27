Başkan Deniz Köken'in ebru çalışması sergide

Geleneksel Türk El Sanatları'nın farklı dallarından eserlerin yer aldığı Miras sergisi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Başkan Deniz Köken'in de ebru çalışmasının bulunduğu sergide, 2020 - 2021 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına katılan öğrenciler ve hocaların yaptıkları hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, kaligrafi ve resim tarzındaki birbirinden güzel eserler yer alıyor.

“Ortak buluşma noktamız sanat”

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Fuaye Alanı'nda bu yıl 6.'sı düzenlenen serginin açılışı için gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Sanatçılarla ve sanatseverlerle birlikteyiz. Yapınca oluyor. İşte bunların hepsi bir emekle oluyor. Ama bir başlangıç lazım. Birilerinin öncülük etmesi lazım. Çocuklarımızı bir sanat dalına, bir spor dalına yönlendirelim. Ortak buluşma noktamız sanat bundan emin olun. Bu ülkede bizim kalkınmamız, bir şeyler üretmemiz lazım. Bir üst ligde, şampiyonlar liginde olmamız için her dalda bir şeyler üretmemiz lazım. Çocuklarımız Eyüpsultan'da hem ata binecek, hem yüzecek, hem ok atacak, hem ebru yapacak, hem ebru yapacak hem de matematik çözecek" dedi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Deniz Köken eserler hakkında bilgi aldı.