Başkan Dr. Şadi Yazıcı; “Çözüm odaklı gönül belediyeciliği yapıyoruz”

Şadi Yazıcı, her Perşembe günü gerçekleştirdiği ‘Halk Günü Buluşmaları' kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi. Çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ettiklerini ifade eden Şadi Yazıcı, “Halk günü buluşmalarımız hizmet anlayışımıza çok önemli katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizle olan gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor.” dedi.

Şadi Yazıcı, her perşembe günü yüz yüze ‘Halk Günü Buluşmaları' ile Tuzlalı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerini dinledi. Not aldığı talep ve önerilerin çözümleri için ilgili müdürlüklere talimat veren Başkan Yazıcı, iş aramak için belediyeye gelenleri ise Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı'na yönlendirdi.

“Çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ediyoruz”

Halk buluşmalarıyla 12 yıldır her Perşembe Tuzlalılarla bir araya gelen Şadi. Yazıcı, “Halkımızın talepleri, önerileri bizim için çok önemli. Her birini ayrı ayrı dinliyoruz. Taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği, çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda gücümüzü aldığımız Tuzlalı hemşehrilerimizi hem biz ziyaret ediyoruz, perşembe günleri de belediyemizde ağırlıyoruz. Özellikle halk günü buluşmalarımız hizmet anlayışımıza çok önemli katkı sağlıyor. Hemşehrilerimizle olan gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor” dedi.