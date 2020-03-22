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Başkan Dr. Şadi Yazıcı'dan sağlık çalışanlarına sosyal medyadan mini piyona konseri ile destek

Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Şadi Yazıcı, saat 21.00'de sosyal medya üzerinden canlı yayında sağlık çalışanları ve evde kalan herkes için piyanosundan mini bir moral ve teşekkür konseri verdi. Bu mini dinletiyle gece gündüz demeden korona virüsle mücadelede yılmadan çalışan sağlık camiasına teşekkür ederken Tuzlalılara da hoş bir sürpriz yapmış oldu.



Daha önce sağlık çalışanlarına sanat güneşi Zeki Müren'nin “Bu böyle yarım kalmayacak” isimli eseriyle sürpriz yapan Şadi Yazıcı, yeni bir sürprizle hem evden çıkmayarak mücadeleye destek olan vatandaşlara, hem de virüsle mücadelenin kahramanı sağlık personeline moral verdi. Dr. Yazıcı, 65 yaş üstü hemşehrilerini daha önce telefonla arayıp ihtiyaçlarını sorarak örnek bir çalışma başlatmıştı. Sokağa çıkma yasağı ile ülke geneline yayılan uygulamayla vatandaşların zaruri haller dışında evden çıkmadan bu mücadeleye destek vermesi amaçlanıyor.

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