Başkan Dursun, çocukların Ramazan coşkusuna ortak oldu

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'ın manevi iklimini ve coşkusunu çocukların gönül dünyasına taşıdı. Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuk teması işlenirken; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çocuklarla bir araya gelerek Ramazan coşkularına ortak oldu. Başkan Dursun, hemşehri derneklerini ve stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan, tüm güzellikleriyle gelirken yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Ramazan ayının coşkusu, tüm yurtta yapılan etkinliklerle sokaklara taşındı. Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin adresi, Atatürk Bulvarı oldu. Sultangazi Belediyesi tarafından 8 bin metrekare alan üzerine kurulan Ramazan etkinliklerinde çocuk teması işleniyor. Alana sokak oyun parkurları yapılırken, çeşitli kültür, eğlence ve spor programları düzenleniyor. Çocuklar, bilim atölyelerinde yapılan gösterileri hayretle izlerken; planetaryumda uzayın gizemli dünyasının kapılarını aralıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ramazan etkinlik alanında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte eğlence ve kültür programlarını izleyen Başkan Dursun, hemşehri derneklerini ve stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Dursun'un bir de sürprizi vardı. Sultangazi Belediyesi'nin çocukları iyilik yapmaya özendirmek, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, "İyilik Evi" proje kapsamında, iyilik kumbarasına mektup atan çocukların arasında bir kişiye bisiklet hediye etti.

Ramazan etkinlik alanında halka seslenen Dursun, Ramazan ayının önemine dikkat çekti Başkan Dursun, "Bu mukaddes ayda, insanı insan yapan değerler yoğun biçimde paylaşılır. Ramazan ayı, insanları kaygılardan uzaklaştırmakta, toplumsal yaşamda yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliğini anımsatmaktadır. Bu ay, bireyleri kötülüklerden arındırarak iyiliklere, bireysel ve gündelik çıkar kaygısının ötesinde güzelliklere yöneltmektedir" dedi.

Sultangazi Belediyesinin Ramazan ayının manevi iklimine uygun birçok etkinlik düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Dursun, "Bu sene iftar çadırıyla kendimizi sınırlamadık. İstedik ki; ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin hepsine ulaşalım. Bu amaçla, 3 bin 500 sıcak yemeği her gün ihtiyaç sahibi ailelerinin evine götürüyoruz" diye konuştu.

"Sultangazi 10 yıllık bir ilçe değil, Sultangazi 500 yıllık tarihi mirasa sahip bir ilçe" diyen Başkan Dursun, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu, "Mimar Sinan'ın ellerinde yoğrulan Mağlova Su Kemeri'nin aynısını Ramazan etkinlik alanında canlandırdık. Bundaki amacımız ilçemizde tarihi dokuları ön plana çıkarmak. Bu sene "İyilik Evi" ve "İyilik Kumbarası"nı oluşturduk. Her akşam, gün içinde yaptığı iyiliği İyilik Kumbarası'na atan bir talihli çocuğumuza farklı hediye vereceğiz. Bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak manevi değerlerin başında iyiliksever olmamızdır. İyiliklerimiz yalnızca bu ay ile sınırlı kalmamalıdır. Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemezse bizlerde güneş gibi olmalı, beklenilen iyiliği istenilmeden yapmalıyız" dedi.