Başkan Dursun esnafla bir arada

Abdurrahman Dursun, her fırsatta esnafla buluşmayı sürdürüyor. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Dursun, vatandaşla bol bol muhabbet etmeyi de ihmal etmiyor.

İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Abdurrahman Dursun, bu kez Sultançiftliği Mahallesi'ndeydi. Esnafın talep ve isteklerini dinleyen Başkan Dursun, dükkandaki vatandaşlarla da bol bol sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Başkan Dursun, talep ve önerileri de dinledi. İlçede yapılan çalışmaları detaylıca anlatan Başkan Dursun, Sultangazi Belediyesi'nin kapılarının vatandaşa daima açık olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Altyapı, üstyapı çalışmalarıyla şehrin fiziksel ihtiyaçlarını giderebilirsiniz ama bunlar tek başına yeterli değildir. Bizler için en kıymetlisi gönüllerde yer bulmaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliği esasıyla çalışıyoruz. Bir vatandaşımızın dahi gönlünde yer edinebilirsek, hoş bir seda bırakabilirsek bir şeyleri başarmışız demektir” dedi.

Komşularının görüşlerini önemsediğini, yapılan projelerin de bu görüşler doğrultusunda şekillendiğini dile getiren Başkan Dursun, “Sultangazi'yi Sultanşehir hedefine taşımak için halkımızdan bizzat tavsiyeler almaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı daha huzurlu ve mutlu edecek adımları onların önerilerini dikkate alarak atıyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde istişare etmek için sık sık ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçemizin ekonomisine katkıda bulunan esnaflarımızın görüşleri ve önerileri de bizler için çok değerli Esnafımızın kazancı bol, işleri bereketli olsun” diye konuştu.