Başkan Dursun gazetecilerle buluştu

Abdurrahman Dursun, ilçede görev yapan yerel gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Dursun gazetecilerin sorunlarını dinlerken bölgede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Sultangazi Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarını ağırladı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçede yapılan önemli çalışmaları basın mensuplarına anlattı. "Eğitim önceliğimizdir" diyen Başkan Dursun, alt yapıdan üst yapıya, çevreden yeşil alana yapılan çalışmalar hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Başkan Dursun," Şehir demek sadece bina demek değildir. Eğitim bizim önceliğimizdir. Göreve gelir gelmez eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyen sorunlara çözüm bulmak için harekete geçtik. Yayla Mahallesi'nde bulunan Hamit Süreyya Eremsel İlkokulu'nun yıkılan binasının yerine 72 günde 19 derslikli bir bina inşa ettik. 20 yıldır devam eden sorunu çözdük" diye konuştu.

Sultangazi'yi daha ileriye taşımak için gazetecilere büyük görev düştüğünü belirten Başkan Dursun, "Sultangazi'yi sultanşehir haline getirmek için çok çalışıyoruz ve gerçekten güzel işler yapıyoruz. Hepimizin bu şehre karşı sorumluluğu var. Sultangaziyi hak ettiği yere ulaştırmak ve herkese tanıtmak için sizlere büyük görev düşüyor" diye konuştu. Başkan Dursun gazetecilerin de sorunlarını dinledi, tek tek not aldı. Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.