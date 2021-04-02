Başkan Dursun'dan ‘Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, dünyaya gözlerini açan minik bebeklerin evlerine ziyaret gerçekleştirerek, temel ihtiyaçları içinde barındıran bebek çantası hediye ediyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni doğan bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. Sosyal medya hesaplarına gelen talep üzerine yeni doğan bebek ve ailesi tespit ediliyor. Başvuruların kabul edilmesiyle Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

Bebek temel ihtiyaç çantası hediye

Ziyarete gidilen ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunulurken, bebek bezinden kıyafete, emzikten biberona bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren bir çanta hediye ediliyor. Böylece ailelere bir nebze de olsa destek sağlanmış oluyor.

“Tarifsiz mutluluk yaşayan ailelerin yanında oluyoruz”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Hep birlikte daha iyiye diyerek çıktığımız bu yolda bizler komşularımızın acılarını da mutluluklarını da paylaşıyoruz. 9 aylık serüvenin sonunda tarifi olmayan birçok duyguyu bir arada yaşayan ailelerimizin sevincini yürekten paylaşıyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz ‘Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında kıymetli eşim Tuba Dursun, ilçemizdeki 0-12 aylık bebeklerin evlerine ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyarete gidilen ailelere destek olmak adına bebeklerin temel ihtiyaçlarını kapsayan çantayı onlara hediye ediyoruz. ‘Dünyaya, aramıza hoş geldin bebek' diyoruz” diye konuştu.