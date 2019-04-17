Başkan Elmas, TÜİK verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Konut satışları ile ilgili TÜİK verilerini değerlendiren KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Vatandaşlarımızın kampanyalardan yararlanması ülke ve gayrimenkul sektörü için umut vericidir” dedi.

Konut satışları ile ilgili bugün açıklanan TÜİK verilerini değerlendiren Elmas, Türkiye genelinde Mart ayında 105 bin 46 adet konut satışı gerçekleştiğini ifade etti. Bir önceki aya göre konut satışlarında yaklaşık yüzde 34 oranında artış yaşandığını kaydeden Elmas, “Kamu bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1.28'e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırmıştır. Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir” dedi.

“Özel bankalar kamu bankaları gibi konut kredisi faiz oranlarını düşürmeli” diyen Elmas, “Birinci el konut satışları bir önceki ay olan Şubat ayına göre yüzde 35 artarak 44 bin 163 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlara baktığımızda da 22 bin 762 adet konut satışı ile bir önceki aya göre yüzde 156 oranında artış meydana gelmiştir. Bir süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlanmıştır. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle vatandaşlarımızın ciddi anlamda konuta yöneleceğini söyleyebiliriz. Özel bankalar da özveri ve fedakârlıkta bulunan gayrimenkul sektörü ve kamu bankaları gibi elini taşın altına koymalıdır” diye konuştu.

“Sene sonuna kadar yabancıya satışta 10 milyar doları yakalayabiliriz”

2019 yılı Mart ayı konut satışının geçen yılın Mart ayına göre yüzde 71 oranında artış ile 3 bin 129 adet olarak gerçekleştiğini belirten Elmas,“2018 yılında yabancıya konut satışında vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle vites büyütmüştük. Bu sene yurt dışı tanıtım organizasyonlarına verilecek teşviklerle daha büyük bir ivme yakalayarak ülkemize 10 milyar dolar döviz girdisi kazandırabiliriz” şeklinde konuştu.

“Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketinin sektörü pozitif yönde etkileyeceğini de söyleyen Elmas, “Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracaktır. 0.98 faiz oranı kampanyası ile birlikte KDV ve tapu harcı indirimlerinin devam etmesi ve Emlak Katılım Bankası ile yeni finansal modellerin geliştirilmesiyle gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotifi olmaya ve ülkemize katma değer üretmeye devam edecektir” yorumlarında bulundu.