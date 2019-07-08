Başkan Gökhan Yüksel, 31. Osmangazi'yi Anma Şenliklerine katıldı

Osmangazi'yi Anma Şenlikleri, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul Tuzla'daki Akfırat Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen şenliklere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Tepe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dernek başkanı Oktay Tepe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi taktim etti. Başkan Yüksel, konuşmasında "Bilecikli komşularımıza gösterdikleri ilgi ve sevgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.