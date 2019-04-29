Başkan Gökhan Yüksel arkadaşının sevincini paylaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu'nda aynı sıraları paylaştığı Ali Temel'in, Atalar Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan AntiKahve isimli iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

“Açılan Her İş yeri, İlçemizin Ekonomik ve Sosyal Hayatına Bir Katkıdır”

Açılışta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, işletme sahibi Ali Temel, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atalar Caddesi üzerinde açılan yeni işletmenin Kartal'a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Gökhan Yüksel, beraberindekiler ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, “Bugün ilkokul sırasını paylaştığım Ali Temel kardeşimin, böyle bir işletmeyi Atalar Mahallemize kazandırmasının gururu yaşıyorum. Kartalımızda açılan her iş yeri, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatına bir katkıdır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.