Başkan Gökhan Yüksel: “Atalarımızın uğruna canlarını feda ettikleri vatanımıza ve onun manevi değerlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Atalarımızın uğruna canlarını feda ettikleri vatanımıza ve onun manevi değerlerine sahip çıkmak, savunmak ve yaşatmak boynumuzun borcudur.” diyen Başkan Gökhan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Değerli Kartallı komşularım;

Tarihin akışını değiştiren, bir milletin hür yaşamak için canı ve kanı ile kazandığı kahramanlık destanının adıdır 18 Mart. Çanakkale Zaferi; “Çanakkale Geçilmez” sözünün tarihe kazındığı, tarihin ise o güne kadar görmediği muhteşem bir zaferdir. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü, büyük bir gurur ile karşılıyoruz.

Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Komutanı olduğu Çanakkale Muharebesi'nde, kahraman askerlerimizin, dünya tarihine geçen bir kahramanlık mücadelesidir. Çanakkale Savaşları, yüce halkımızın zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı vatan sevgisi ile vermiş olduğu bir vatan savunmasıdır.

Vatan ve hürriyet aşkıyla şehit düşen ve gazi olan Mehmetçiklerimiz, mücadeleleri ile tarihin seyrini değiştirdikleri gibi siperde gösterdikleri ‘insanlık' ile de işgalcileri bile kendilerine hayran bırakmıştır. Tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" sözünü kanıtlayan şehit ve gazilerimiz, daha sonra işgale uğrayan tüm yurdumuzun bağımsızlık ve kurtuluşunu sağlayan şanlı Kurtuluş Savaşı'nın da öncüsü olmuşlardır. Bu açıdan Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil, büyük Türk milletinin topyekûn ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Anadolu evlatları, şanlı Mehmetçikler, tüm dünyada ses getiren mücadeleleriyle bugün de bizlere cesaret ve güç vermeye devam ediyor. Bu anlamda bize düşen en büyük sorumluluk, tarihi öğrenmek ve geleceğe ışık tutmaktır.

Büyük Önderin de söylediği gibi, “Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğine yön veremez.” Bir millet için tarih; birikim, tecrübe ve gelecekte olabilecek benzer olaylara karşı kılavuz anlamına gelir. Bu değerli hafızaya sahip çıkmak, geleceğe de sahip çıkmayı sağlar. Atalarımızın uğruna canlarını feda ettikleri vatanımıza ve onun manevi değerlerine sahip çıkmak, savunmak ve yaşatmak boynumuzun borcudur.

Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, bu zafere ulaşmak adına vatanı ve bayrağı için şehit ve gazi olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman Mehmetçikleri şükran ve rahmetle anıyor, milletimizin bu onurlu gününü kutluyorum.”