Başkan Gökhan Yüksel: Belediyeyi size getirdik

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Mahallemi Dinliyorum' adlı buluşmalar kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Önceki gün Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallelerindeki vatandaşlarla buluşan Başkan Yüksel, dün de Cevizli ve Esentepe Mahallelerinin sorunlarını dinledi.

Kartal Belediyesi'nin 2020-2024 yılı stratejik plan çalışmaları kapsamında, vatandaşların görüş ve önerilerini almak için düzenlediği 'Mahallemi Dinliyorum' adlı buluşmalar hız kesmeden devam ediyor. Cevizli Mahallesi Çifteler Parkı'nda ve Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı'nda gerçekleştirilen toplantılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Belediyeyi size getirdik"

Toplantıda vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Sevgili komşularım, hepiniz hoş geldiniz. Size belediyeyi getirdik. Rahatlıkla derdinizi anlatın; ne istiyorsunuz, ne eksik var, ne görmek istiyorsunuz; bugün burada olma nedenimiz bu. Kartal'da doğup büyüyen biri olarak sorunlara vakıfım, belediyemiz de vakıf, fakat öncelikleri belirlemek adına ve hiç duymadığımız veya eksik bildiğimiz şeyler olabilir diye sizlerin de görüşünüzü almaya geldik." diye konuştu.

"Yeni bir süreç başladı"

Yerel seçimlerin ardından yeni bir süreç başladığını belirten Başkan Gökhan Yüksel, "31 Mart'la beraber Kartal'da ben göreve geldim, İstanbul'da ise Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak Ekrem İmamoğlu göreve geldi. Yeni bir süreç başladı. Bu süreci planlarken sizlerin de fikirlerinizi duymak istedik. Kartal'ın tüm mahallelerine yönelik yapmak istediklerimiz var. Yeni park projelerimiz, kreş projelerimiz, açık ve kapalı spor tesisi projelerimiz var. Bunları adım adım hayata geçireceğiz. Parklarımız, meydanlarımız, cadde ve sokaklarımız daha aydınlık ve temiz olacak. Sürekli üzerine katarak yeni işler yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

"Görüşlerinize önem veriyoruz"

Son olarak vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Başkan Gökhan Yüksel, "Komşularımıza güzel hizmetler vermek istiyoruz. Bu anlamda mahallelerimizi güzelleştirecek projelerimiz var. Tamamı gerçekleştirilebilir ve doğrudan ihtiyaçlarınıza yönelik projelerle ilgileniyoruz. Bu adımları atarken de istişareye büyük önem veriyoruz. Bu tür buluşmaları devamlı hale getirerek bizzat sizlerin görüşüne başvurma yolunu benimsedik. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Makam ve mevki geçicidir, bizim için önemli olan hizmet anlamında sizlerin nezdinde gönüller kazanmaktır. Bunun için hiç durmadan çabalamaya ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

'Mahallemi Dinliyorum' adlı buluşmalar, 5 Temmuz Cuma günü saat 18:00'da Kordonboyu Mahallesi Çiğdem Parkı'nda ve saat 19:30'da Petrol İş Mahallesi Kartallı Kazım Meydanı'nda yapılacak.