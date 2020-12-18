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Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında online gerçekleştirilen ve CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında online gerçekleştirilen ve CHP'li belediye başkanlarının yer aldığı toplantıya katıldı.


Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda belediye başkanları, pandemi süreci kapsamında gerçekleştirdikleri hizmetleri Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile paylaştı. Başkanların ilettiği sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, notlar aldı.


Başkan Gökhan Yüksel de toplantı ile ilgili paylaşımında, "Pandemi ile mücadele sürecinde sürdürdüğümüz hizmetlerimiz ile komşularımızın ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile alakalı bir konuşma gerçekleştirdikten sonra, başkanlardan vatandaşların sorunlarına iletişim ve çözüm odaklı yaklaşmaya devam etmelerini istedi.

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