Başkan Gökhan Yüksel: "Deprem toplanma merkezlerinin sayısını artırıyoruz"

Kartal Belediyesi tarafından, ilçenin sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için 10 yıldır düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 125.'si, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'un bir deprem şehri olduğu gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini belirterek, Kartal'da deprem toplanma merkezlerinin sayısının artırılacağını kaydetti.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Gökhan Yüksel, toplantı boyunca Kartal'da bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerini muhtarlardan dinledi. Muhtarlar Toplantısı'nın Ekim ayı oturumunda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı.

“Deprem günü gece uzun saatlere kadar mesai yaptık”

Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan depreme değindi. Tüm İstanbullu ve Kartallı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini tekrarlayan Başkan Gökhan Yüksel, depremde can kaybının yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, deprem günü Komşu İletişim Merkezi'ne sadece depremle alakalı yaklaşık 750 çağrı aldıklarını belirterek, Kartal Belediyesi'nin yöneticileri ve teknik personelleriyle gece uzun saatlere kadar hasarlı bina ihbarı gelen yerlerde incelemelerde bulunduğunu kaydetti. İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu ve herkesin bu gerçekle yüzleşmesi gerektiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da deprem toplanma merkezinin sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.

Komşu İletişim Merkezi'ne günde 2 bin çağrı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasının devamında Kartallı vatandaşların Kartal Belediyesi'ne istek ve şikâyetlerini raporlayan ve çözüm takibini yapan Komşu İletişim Merkezi'ne günde yaklaşık 800 çağrı yapıldığını ifade etti. Zamanla bu sayının 2 bine çıkmasını beklediklerini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, “Artık, Kartallı komşularımız şikâyet ve taleplerini buraya iletecek. Öyle bir sistem hayata geçiyor ki, başkan yardımcısı ve müdürleri arama dönemini kapatıyoruz. Bu tabii muhtarlarımızla ilçemizin sorunlarını birlikte çözmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu sisteme geçmek, bizler için şart oldu. İletişim anlamında, bizlere iletilen sorunların unutulmaması ve ulaşılması adına ciddi bir sistemi hayata geçiriyoruz. Daha önce günde yaklaşık 100 çağrı alırken, şimdi günde yaklaşık 800 çağrı almaya başladık. Zamanla bu sayının 2 bini 3 bini geçmesini bekliyoruz. Komşu İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlarımızın şikâyet ve taleplerini daha net görecek ve çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplanın devamında, muhtarlar, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini sırayla Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e iletti.