Başkan Gökhan Yüksel, Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldı

Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılarak bir dizi ziyarette bulundu.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anadolu'yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden hakkı, hukuku, adaleti, sevgiyi, barışı ve huzuru öğreten; coğrafyamızı, bir ilim-irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin, eski adıyla Suluca Karahöyük'e gelişinin üzerinden 780 yıl geçtiğini hatırlatarak, “780 yıldır tüm insanlığa tam buradan, Hacıbektaş ilçesinden barış, sevgi, canlı cansız bütün evrene hürmet eden eşsiz bir inanç yayılıyor. Bu kapı, her şeyden önce hizmet kapısıdır. İnsan-ı kâmil olmak isteyen herkes önce bu kapıya hizmetkâr olarak gelir. Biz de onlardan birisiyiz. Hizmet için gelir, hizmet eden kişi de benliğinden arınır, uzaklaşır. İnsana, kendisini adar.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katıldık. Sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu yüz yılların anlayışını anmaya devam ediyoruz. Anadolu'dan tüm dünyaya sevgi, hoşgörü ve barışı yaymayı amaçlayan ve her zaman kardeşçe bir düzeni öğütleyen Hacı Bektaş-ı Veli'yi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.