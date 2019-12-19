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Başkan Gökhan Yüksel, halk günü buluşmalarına devam ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen halk günü buluşmaları kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etti.


Kartal Belediyesi'nin belli aralıklarla gerçekleştirdiği, halkın istek, öneri ve şikâyetlerini Başkan Gökhan Yüksel'e doğrudan iletmesini sağlayan halk günü buluşmaları devam ediyor.


Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, talep, öneri ve şikâyetleri dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, halk günü buluşmalarının çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu söyledi.


Başkan Gökhan Yüksel'in gerçekleştirdiği görüşmeler boyunca vatandaşların ilettiği talepler, Komşu İletişim Merkezi personeli tarafından not alındı. Görüşmeye gelen bazı vatandaşlar ise belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini iletti.

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