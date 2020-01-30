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Başkan Gökhan Yüksel Halk Gününde vatandaşları dinledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Halk Günü Buluşmaları’ çerçevesinde kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Halk Günü Buluşmaları' çerçevesinde kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Kartal Belediyesi'nin belirli aralıklarla gerçekleştirdiği, halkın istek, öneri ve şikâyetlerini Başkan Gökhan Yüksel'e doğrudan iletilmesine olanak sağlayan Halk Günü Buluşmaları devam ediyor. Başkan Yüksel, bu buluşmalar kapsamında vatandaşları Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etti.


Görüşmeye gelen vatandaşlar, Başkan Gökhan Yüksel'e göreve geldiği günden bugüne gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkürlerini ileterek istek ve beklentilerini paylaştı. Ziyaretler sırasında vatandaşların talepleri not alındı. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Gökhan Yüksel, ilgili müdürlüklere talimatlar vererek çözüm noktasında gerekli yönlendirmeleri yaptı. Başkan Gökhan Yüksel yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeler boyunca vatandaşların ilettiği talepler, Komşu İletişim Merkezi personeli tarafından not alındı.


Vatandaşların istek ve şikâyetlerini doğrudan Başkan Gökhan Yüksel'e iletebilmeleri için yapılan ‘Halk Günü Buluşmaları' belli aralıklarla tekrarlanıyor. Vatandaşlar ayrıca diledikleri zaman, talep ve şikâyetlerini yeni kurulan Komşu İletişim Merkezi (KİMER) vasıtasıyla Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e iletebiliyor. KİMER'e 444 4 578 numaralı santralden veya 0532 136 90 90 numarası ile WhatsApp üzerinden ulaşılabilir.

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