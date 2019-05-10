Başkan Gökhan Yüksel, iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan'ın 3. gününde orucunu, Hürriyet Mahallesi Gazanfer Bilge Parkı'nda kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte açtı.

Kartal Belediyesi'nin; ilçenin 20 farklı noktasında kurduğu mahalle iftarları, sofraları bereketlendirmeye devam ediyor. Mahalle iftarları kapsamında Hürriyet Mahallesi sakinlerini yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İftar noktasında vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel'e mahalle sakinleri ve çocukların ilgisi de yoğun oldu.

İftar programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Orucunu vatandaşlarla aynı sofrada açan Başkan Gökhan Yüksel, iftar saatinde okunan duaya da eşlik etti. İftar yemeğinin ardından Kartal Meydanı'na kurulan etkinlik alanına geçerek Murat Teker konserini dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, konserin ardından vatandaşlarla birlikte “Karagöz'ün Sözü” adlı gölge oyununu izledi.

Ramazan Ayı boyunca Kartal Belediyesi tarafından Kartal'ın 2 noktasında sabit iftar hizmeti verilerek; ihtiyaç sahiplerinin, yolcuların, yolda kalanların ve işi gereği dışarıda olanların hijyenik ortamda oruçlarını açması sağlanacak. Ayrıca Kartal'ın 20 noktasında sokak iftarları verilerek Ramazan geleneği yaşatılırken, komşuluk ilişkileri de yeniden canlanıyor.