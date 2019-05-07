Başkan Gökhan Yüksel ilk iftarını vatandaşlarla yaptı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının ilk iftarını Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte yaptı.

Hürriyet Mahallesi Taceddin Özgüden Parkı'nda düzenlenen iftar programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetimi, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Burak Tok ve İlçe Yönetimi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Yüzlerce Kartallı ailenin katıldığı iftarda Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı ve dua etti. Yoğun ilgi gören Başkan Gökhan Yüksel, iftar sonrasında vatandaşlarla sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar programının ardından, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan ayı programları kapsamındaki etkinliklere geçildi. Taceddin Özgüden Parkı önüne kurulan sahnede vatandaşlar; Tasavvuf Müziği Konseri, Semazen Gösterisi ve “Acele Eş Aranıyor” adlı orta oyununu izledi. Temponun hiç düşmediği etkinlikler boyunca vatandaşlar Ramazan ayının heyecanını doyasıya yaşadı.

Kartal'ın 20 farklı noktasında iftar yemeği

Kartal Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarını mahallelere kurdu. Kartal'ın 20 farklı noktasında kurulan iftar sofraları, Ramazan ayı boyunca binlerce kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Kartal Belediyesi, Ramazan ayı süresince düzenleyeceği etkinliklerle de Ramazan'ı renklendirmeyi planlıyor. Günlük ve steril koşullarda yapılan yemekler, Kartallıların iftarına eşlik ediyor. İftar sofraları, tek merkez yerine, farklı mahallelerde kurulan sofralarla vatandaşa ulaşıyor.