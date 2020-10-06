Başkan Gökhan Yüksel İstanbul'un Kurtuluşu'nun 97. yılı törenine katıldı

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 97. yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda resmi tören düzenlendi. Kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe Belediye Başkanları ve il protokolü katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından sırasıyla Vali Yerlikaya, Garnizon Komutanı Avsever ve Başkan İmamoğlu, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Başkan İmamoğlu ve Vali Yerlikaya Anıt Özel Defteri'ne yazdıkları mesajları okudu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıt Özel Defterine yazdığı mesajında, “İstanbul'umuzun kurtuluşunun yıldönümü kutlu olsun. İstanbul'un kurtuluşu; milletimizin varlık ve onur mücadelesinin, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en değerli ifadelerinden biridir. İstanbul, bize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarının emanetidir. Çağdaş ve güçlü bir Cumhuriyet'in olumlu yurttaşları olarak; İstanbul'a sahip çıkmak, bu eşsiz şehri mutlu ve müreffeh kılmak; dünya başkenti olma vasfını daha da ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize, bu azim ve ilhamı veren, İstanbul'a değer katmış herkesi minnet ve şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.