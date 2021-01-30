Başkan Gökhan Yüksel, kardeş belediye başkanları ile online görüşme gerçekleştirdi

Başkan Gökhan Yüksel'in ilk video konferans görüşmesi Bosna Hersek Tuzla Kantonu Banoviçi Belediye Başkanı Bego Gutic ile gerçekleşti. Görüşme sırasında Başkan Yüksel'e Kartal Belediye Meclisi Üyesi ve Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ile Kartal Belediyesi eski meclis üyelerinden Yusuf Memnun eşlik ederek çevirmenlik yaptı.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da pek çok Bosnalı ve Balkanlardan göç eden vatandaşların yaşadığını belirterek iki kent arasındaki kardeşlik köprülerinin güçlenmesini, kültür ve sanat alanında ortak girişimlerde bulunulmasını arzu ettiklerini söyledi. Her iki belediye arasında diyalogun artırılması ve pandemi sürecinden sonra da ortak projeler yapılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Yüksel, Banoviçi'de Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri sordu. Bosna Hersek Tuzla Kantonu Banoviçi Belediye Başkanı Bego Gutic ise pandemi ile mücadele ettiklerini ve çıkan vakaların hemen karantinaya alındığını belirterek salgını kontrol altına almak için tedbirler uyguladıklarını ve Banoviçi'de rakamların düşmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Başkan Gökhan Yüksel ise her türlü yardıma hazır olduklarını belirterek Kartal'da çok sayıda Bosnalı vatandaşın yaşadığını ve onlarla iletişime büyük önem verdiklerini söyledi. Kartal'da; Srebrenitsa Katliamı'nda yaşamını yitirenler için bir anıt yapıldığını ve her yıl anma töreni gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Yüksel, pandeminin ortadan kalkmasının ardından karşılıklı ziyaretlerin başlamasını arzu ettiklerini söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ikinci görüşmesi ise Bulgaristan Silistre İli Sitovo Belediye Başkanı Sezgin Aliibram ile gerçekleşti. Görüşmede Bulgaristan'da yoğun bir kar yağışı gerçekleştiğini kaydeden Aliibram, Sitovo'da Covid-19 salgını ile mücadelenin birinci gündem maddesi olduğunu söyledi. Görece küçük bir nüfusa sahip olmalarına rağmen vakaların ve karantinada olan vatandaşların olduğunu açıklayan Başkan Aliibram, Türkiye'nin kendileri için ikinci vatan olduğunu söyledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise kardeş belediye Sitovo ile karşılıklı diyaloğu sürdürmek istediklerini ve pandeminin ortadan kalkmasının ardından karşılıklı yatırım imkânlarının değerlendirilmesi için de ziyaretlerin başlamasını arzu ettiklerini söyledi.