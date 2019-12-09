Başkan Gökhan Yüksel Kartal'ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi tarafından 10 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 127'ncisi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerini muhtarlardan dinledi. Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal'daki mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar Toplantısı'nın Aralık ayı oturumunda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı. Yüksel, Aralık ayı ile birlikte kış şartlarının başladığını belirterek ilçe genelindeki tüm kamu kurumları ile iletişime geçip olası zor durumlara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Deniz ulaşımı gündemde

Başkan Gökhan Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı burada misafir ettik. Düzenli yapılan ilçe belediyeleri ziyaretiydi ve 12. ziyaret de ilçemize gerçekleştirildi. 39 belediye var ve her birini ziyaret etmeye çalışıyor Sayın Başkan. Bu ziyaretlerde hem süre sınırlı hem de makro işleri konuşmak gerekiyor. İlçemizle ilgili önemli detayları ve sorunları kendisine aktardık. Başta deniz ulaşımını konuştuk. Kartal'a mutlaka deniz ulaşımının gelmesi gerektiğini ifade ettik. Ya İDO marifetiyle ya şehir hatları marifetiyle deniz ulaşımının yeniden hayata geçmesini konuştuk. Ön talep olarak mutlaka Kartal-Yalova seferleri bir şekilde başlamalı. Devamında Kartal - Eminönü, Kartal - Beşiktaş ya da Kartal - Bakırköy gibi şehir hatlarından da bir sefer konulursa da bunun müthiş olacağını ifade ettik.”

Deniz Çalıştayında Kartal'a dair çalışmalar masaya yatırılacak

Deniz ulaşımı ile alakalı ilk etapta ekonomik desteğin gerekliliğine vurgu yapan Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zaten bizim bir ön çalışmamız vardı. Tabii deniz ulaşımı ile ilgili en büyük sıkıntı, talebin oturamaması. O konuyla ilgili bu işler ilk etapta bir sübvansiyon gerektirir. Sübvansiyondan kastım; belediyeler bu işe kendi cebinden para da ödeyebilir; iş oturana kadar. Ona da sıcak baktığımızı, sübvanse etme konusuna da sıcak baktığımızı söyledik; çünkü Kartal'ın hem gelişimi hem sirkülasyonunun artışı, hem de ulaşım anlamında seçeneklerin artması bakımından iddialı bir iş. Biz de bu iddiayı ortaya koymuştuk. Bunları tekrar hatırlattık. Önümüzdeki günlerde de 17-18 Aralık tarihlerinde sanıyorum, bir “Deniz Ulaşımı Çalıştayı” olacak. Çalıştayda bu söylediklerimiz, deniz ulaşımının mühendisleri tarafından masaya yatırılacak. Bölgemizdeki pek çok konuyla ilgili bilgi verdik. Yaptığımız, devam eden yatırımları anlattık, orada nasıl bir işbirliği yapacağımızı konuştuk. Hayata geçireceğimiz yeni işleri konuştuk. Bizim projelendirip hızlıca uygulamak istediğimiz konuları konuştuk. Elbette ki altyapıyı da konuştuk ve bununla ilgili detayları ilgili arkadaşların da katılımı ile sohbetini yaptık.”

Demiryolu altındaki terk edilmişlik görüntüsü giderilecek

Daha önce de belirttiği üzere sistemin yavaş yavaş oturduğunu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, “İletişim ve koordinasyon arttıkça uzun süredir çözülemeyen sorunları kısa sürede çözeceğimize inanıyoruz. Ulaşım ile ilgili bir ön çalışma yapıyoruz. E-5 karayolunun üst kesimindeki hemen hemen tüm mahallelerde ulaşım sıkıntısı var. Bununla ilgili bir ön çalışma yapabilirsiniz raporlama bakımından. Biz de çalışıyoruz. Sonrasında bilgileri örtüştürürüz. Hangilerini aşabiliyoruz, hangilerini hızlıca adım atarak ilerletebiliyoruz; bunlarla ilgili bir adım atmış oluruz. En acili, en kritiği neyse; herkes kendince ulaşım konusunda bir rapor hazırlasın önümüzdeki 1-2 ay içinde bununla ilgili de bir çalışma başlatmış olalım. Orhantepe'de yıkılan bina ve sonrasındaki gelişmeleri, merkez planlarını, Neyzen Tevfik Meydanı'nı konuştuk. Devlet Demiryolları'nı da işin içine katıp demiryolu altındaki o terk edilmişlik görüntüsünü ortadan kaldırmayı konuştuk. Bu konuda ilk somut adım kısa sürede atılacak.” dedi.

“Etap 1 ve Etap 2 ile alakalı Bakanlık ile ciddi mesafe kaydettik”

Başkan Yüksel'in açılış konuşmasının ardından Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini ilettiler. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, Etap 1 ve Etap 2 ile ilgili bir tane dertlerinin olduğunu ve 10 yıldır, 15 yıldır bekleyen insanların sorununu çözmek istediklerini söyledi. Başkan Gökhan Yüksel, “Bunu çözecek planı hayata geçirmek ve bunu yapacak yatırımcıyı bulmak Hem vatandaşın sorunu çözülecek orada, hem de hepimizin serzenişte bulunduğu Kartal'ın Çarşısı ile problemler çözülecek. Bunu daha önce de konuşmuştuk Kartal'ın merkezindeki çarşı ve meydan en az 70-80 yıllık ve bunun bir tane çözümü var. O da Etap 1'in yıkılıp yeniden yapılmasıdır. Etap 2'nin yapılmasının yolu da buradan geçiyor. Bakanlık ile de ciddi mesafe kaydettik. Yakın zamanda, sonuç geldiğinde daha detaylı açıklama yapma şansım olacak.” şeklinde konuştu.