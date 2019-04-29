Başkan Gökhan Yüksel Kartallılara, yapacakları çalışmaların müjdesini verdi

Yerel Seçimlerin ardından yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın mahallelerinde düzenledikleri toplantılarla da vatandaşla bir araya geliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gerçekleştirilen toplantılar kapsamında son olarak Kordonboyu ve Uğur Mumcu Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Seçim döneminde verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, engelli vatandaşlar için engelsiz bir Kartal oluşturma yolunda Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi'nin yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerinin de kendisine eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Gökhan Yüksel, ilk olarak Kordonboyu mahalle sakinleri ile buluştu. Kordonboyu'nda yer alan bir kafede düzenlenen toplantı vatandaşın yoğun katılımıyla yapıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kartal'a artı değer katacak projeler için göreve geldikleri gün itibariyle kolları sıvadıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, salonda bulunan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerini de vatandaşlara tek tek takdim etti. “Kartal'ı, hep birlikte yönetecek ve bu anlamda komşularımızla olan iletişimimizi her zaman sağlam tutacağız” diyen Başkan Gökhan Yüksel, ardından vatandaşlardan gelen görüş ve önerileri dinleyerek, sorularını yanıtladı.

Soru-cevap kısmının da tamamlanmasının ardından herkesle tek tek selamlaşan Başkan Gökhan Yüksel'e mahalle sakinleri adına, Kordonboyu Mahalle Birim Başkanı Refika Öztürk tarafından çiçek takdim edildi.

“Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Kartal'da Hayata Geçecek”

Kordonboyu Mahallesi'nde gerçekleşen toplantının ardından Uğur Mumcu mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Gökhan Yüksel'e burada da genç yaşlı, kadın erkek Kartallı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni dolduran kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, Engelli Rehabilitasyon Merkezi konusunun üzerinde önemle durduklarını belirterek: “Kartal'da yaşayan bütün engelli komşularımız ile birlikte Engelli Rehabilitasyon Merkezi sürecini yönetmek istiyoruz. Bu anlamda projemiz de yerimiz de hazır. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber süreci hızlıca tamamlayacağız ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Kartal'da hayata geçecek. Hem Kartal, hem Büyükşehir koordinasyonunda bütün Kartallılara hizmet verecek, buradan da müjdesini vermiş olayım. Yerini de söyleyeyim, tam orta noktada, Yukarı Mahalle'de, ilçe binamıza çok yakın bir noktada hizmet verecek.

“Gençlerimize Armağan Edeceğimiz Kütüphaneler Yapacağız”

Kütüphanelerin bir kent için önemine değinen Başkan Gökhan Yüksel, yeni kütüphanelerin müjdesini de şu şekilde verdi, “Hem Bülent Ecevit kütüphane hizmetlerinin devamlılığını sağlayacağız, hem de mahallelerde kütüphane hizmetlerini artırmaya gayret göstereceğiz. Bu anlamda, yeni projelerimizin içerisinde kütüphanelerimiz olacak. Uğur Mumcu Meydanı'nın içerisinde çok güzel bir kütüphanemiz de olacak. Gençlerimize armağan edeceğimiz kütüphaneler yapacağız. “

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasında İBB ile koordineli olarak Kartal'a; karadan denizden, metro ve hafif raylı sistemlerle getirecekleri çözüm yolları ile ulaşım sorununu da kademeli olarak çözeceklerini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bu akşam buraya katıldığınız için ve bütün süreç boyunca, seçim çalışmalarında kendinize yakışan bir şekilde, çok sevgi dolu, saygıyla bu süreci götürdüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da artık bu tatlı telaş bitti, herkesin komşusuyla, arkadaşıyla kucaklaşmasını, siyaset ve siyasetin detaylarıyla birbirini kıran, daha önce kırmış olduğunuz, ya da kırılmış olduğunuz komşularınızla bu süreçleri belki bir tebessümle aşmanızı sizden istirham ediyorum. Yeni süreçte el ele, Kartal'da daha güzel işler yapmak için sizlere olan ihtiyacımı, sizlerin sevgisine olan ihtiyacımı buradan tekrar yineliyor, hepinize kocaman teşekkür ediyorum.”

Soru-cevap kısmında vatandaşların merak ettikleri soruların da yanıtlanmasıyla birlikte, toplantı sona erdi. Mahalle sakinleri, Başkan Gökhan Yüksel ile tokalaşıp fotoğraf çektirdikten sonra kendisine çiçek takdiminde bulundu.