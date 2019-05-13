Başkan Gökhan Yüksel, katıldığı iftarda Anneler Günü'nü kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan'ın 7. gününde orucunu, Soğanlık Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte açtı. Başkan Gökhan Yüksel, 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Kartallı annelere çiçek takdim etmeyi de ihmal etmedi.

Soğanlık Kültür Merkezi'ndeki iftar programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Mahalle iftarları kapsamında Soğanlık Orta Mahalle sakinleriyle buluşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anneler Günü dolayısıyla Kartallı annelere tek tek çiçek takdiminde bulundu.

İftar öncesinde söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Değerli komşularım, hepimizin Ramazan'ı hayırlı olsun. Tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar kabul olsun. Bugün Anneler Günü, bu vesileyle de bütün annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Hepimize hayırlı iftarlar” dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından vatandaşlar ile birlikte okunan dualar eşliğinde orucunu açtı. İftar noktasında vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel'e, mahalle sakinleri ve çocukların ilgisi de yoğun oldu.

İftar yemeğinin ardından Başkan Gökhan Yüksel, Trabzon Şalpazarı Fidanbaşı Köyü Derneği'nin, Ramazan programına katıldı. Burada dernek sakinleri ile sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, dernek üyesi annelerin de Anneler Günü'nü kutlayarak hepsine çiçek takdim etti.