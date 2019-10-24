Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında sık sık vatandaşlarla buluşup onların sorunlarıyla yakından ilgilenen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, son olarak Orhantepe Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi.

Esnaf ve mahalle halkını ziyaret ederek tek tek hal hatır soran Başkan Gökhan Yüksel'e vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Başkan Gökhan Yüksel'in ilk durağı, Teknik Danışmanlık Ofisi oldu. Orhantepe Mahallesi ve çevresinde devam eden kentsel dönüşüm süreciyle ilgili Kartallılara danışmanlık hizmeti sağlamsı amacıyla Kartal Belediyesi tarafından geçen Haziran ayında açılan Teknik Danışmanlık Ofisine ziyaret gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, burada devam eden kentsel dönüşüm süreci ile ilgili vatandaşlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Danışmanlık Ofisine belirli aralıklarla gelmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Yüksel, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarının da sözünü verdi.

Ardından Orhantepe semt pazarına uğrayarak esnafla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, esnafa hayırlı işler diledi, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Bu esnada pazar esnafının sorunlarını da dinleyen Kartal Belediye Başkanı, notlar alarak sorunların çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi.