Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin Orhantepe Mahallesi'ndeki riskli yapılarda oturan vatandaşlara teknik danışmanlık sağlamak amacıyla hizmete açtığı "Orhantepe Mahallesi ve Çevresi Teknik Danışmanlık Ofisi" önünde düzenlenen toplantı ile devam eden kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.

"107 bina riskli ilan edildi"

Sözlerine 6 Şubat'ta yaşanan Yeşilyurt Apartmanı faciasında hayatlarını kaybedenlere başsağlığı ve ailelerine sabır dileyerek başlayan Başkan Gökhan Yüksel, "Böyle vahim hadiselerin tekrarlanmamasını diliyoruz. Ancak gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Sadece Kartal'da değil, İstanbul'un 39 ilçesinde kaçak yapılar var. Bu vahim olayla birlikte birçok kişi yaşadığı binayla ilgili riskli yapı raporu almak için müracaatta bulundu. Başvurular sonucunda 107 bina riskli ilan edildi. Göreve başladıktan sonra riskli yapılarla ilgili çalışmalarımızı hızlandırabilmek ve bu sürece sizleri de dahil edebilmek için teknik danışmanlık ofisimizi hizmete açtık." dedi.

"Bu sorun sadece 107 binanın değil, tüm mahallenin sorunu"

Orhantepe Mahallesi'ndeki riskli yapıların yer aldığı alanın büyüklüğü hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Mahallemizde yaklaşık 850 bin metrekare yerleşim alanı mevcut. Yapı denetimlerinin devreye girdiği 2002 sonrasında ruhsatı alınan binalar, yaklaşık 150 bin metrekare alan tutuyor. Riskli yapı raporu alan 107 binanın yerleşim alanı, toplamda 158 bin metrekareye tekabül ediyor. 2002'den önce yapılıp riskli yapı denetimine başvurmamış binaların yerleşim alanı 500 bin metrekareye yakın. Dolayısıyla mahallemizde yer alan binaların çoğunluğunu, 2002'den önce yapılan binalar oluşturuyor. Yani bu sorun sadece 107 binanın değil, mahallenin tamamına yakının bir sorunudur. Hep birlikte mücadele edip bu işin içinden çıkmak lazım." diye konuştu.

Orhantepe Mahallesinde özel ada bazında dönüşüm modeli üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüksel, "Buna; bazı sokakları birleştirmek ve bazı caddeleri ortadan kaldırarak daha büyük adalar oluşturmak da dahil" diye konuştu.

Sorunu çözmek için ellerinde kısıtlı bir süre olduğunu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "3-4 ay içinde evlerin boşaltılması gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. O sürece gelmeden, çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizler kabul ederseniz, bu yolda ilerleyeceğiz. Bunun için de ciddi bir finansman gerekiyor. Hem devletimizin imkanları, hem de yatırımcıların bilgilenmesi için sunumlarımızı paylaşacağız. Ben de 500 metre ileride oturuyorum. Bu sorun, benim de sorunum. Bu işin siyaseti olmadığına inanıyorum. Bütün kapıları tek tek çalacağız. Ekrem Başkanla da bu konuyu istişare ettik. Kiptaş'ı devreye sokmaktan, emsal artışına kadar; birçok konuyu konuştuk. Bu kardeşiniz sorunu çözmek için her kapıyı çalacak, hiç merak etmeyin. Bu sorun, çözülene kadar tüm Kartallıların sorunudur.

Başkan Gökhan Yüksel, son olarak riskli yapılardan taşınma aşamasındaki vatandaşlara yardımcı olmak için bir ofis daha açacaklarının müjdesini vererek sözlerini tamamladı. Toplantıya katılan vatandaşlar, Başkan Yüksel'in açıklamalarından duydukları memnuniyeti alkışlarıyla gösterdi.