Başkan Gökhan Yüksel: "Salgında KİMER ile 100 bin çağrıya cevap verdik"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kent sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için düzenlenen ‘Muhtarlar Toplantısı'nda, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Gökhan Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada, Komşu İletişim Merkezi (KİMER)'nin öneminin korona virüsü salgını sürecinde bir kez daha anlaşıldığına dikkat çekerek, salgın sürecinde 100 bine yakın çağrıya cevap verildiğini belirtti.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen Temmuz Ayı Muhtarlar Toplantısı'na, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Kartal'ın mahalle muhtarları katıldı.

“KİMER'in önemini korona virüsü salgınında bir kez daha anladık”

Başkan Gökhan Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada korona virüsü salgını süresince her bir Kartallının sorunuyla büyük bir gayretle ilgilendiklerini ifade ederek; “Korona virüsü sürecinde, gösterdiğiniz gayretlerden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, son gayretimizle her bir komşumuzun sorunuyla tek tek ilgilendik. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, Komşu İletişim Merkezi (KİMER)'ne şu ana kadar 200 bine yakın çağrı alındığını, korona virüsü salgını sürecinde normalde 150-200 olan günlük telefon çağrısının, 2 bine yaklaştığını vurguladı. “Kartallı komşularımızın, öneri, istek ve şikâyetlerini veri olarak kaydetmek ve çözmek açısından Komşu İletişim Merkezi'nin öneminin korona virüsü salgınında özellikle ortaya çıktığını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sizler için de bizler için de korona sürecinde hizmet vermek kolay olmadı. Kartal Belediyesi ailesi olarak bu süreci en güzel şekilde yönetmeye çalıştık. Tam 6 Mart'tan beri alandayız. Komşu İletişim Merkez'imiz sadece korona virüsü salgını sürecinde 100 bine yakın çağrı aldı. Normalde günde 150-200 telefon kapasite çalışırken, salgın sürecinde günde 2 bine yakın telefon aldık. Bugün, bile hala yüksek oranda çağrı alıyoruz. Tabii yaz mevsiminde komşularımızın talepleri artıyor. Bakım onarım çalışmaları, parkların düzenlenmesi, otların biçilmesi, sivrisinekle mücadele gibi konular gündemimiz oluyor. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri ve talepleri aldık. Ekiplerimizi büyüttük. Komşu İletişim Merkezi'ne sizleri de mutlaka adapte edeceğiz. Bu konuda sizlerle beraber bir eğitim programımız olacak. Komşu İletişim Merkezi kurulduğundan beri yaklaşık 200 bin telefon görüşmesi oldu. Önümüzdeki günlerde mahalle mahalle sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik işçisi arkadaşlarımızla beraber ziyaretler gerçekleştireceğiz.”

Toplantının devamında, mahalle muhtarları tek tek söz alarak mahalleleriyle ilgili istek ve sorunları Başkan Gökhan Yüksel'e aktardı. Toplantının sonunda ise, muhtarlara muhtarlık binalarında kullanılması için dezenfekten, maske ve ateş ölçer dağıtıldı.