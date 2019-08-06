Başkan Gökhan Yüksel: “Sporda tesisleşmeyi ve yeni stad projesini hayata geçirmeliyiz”

Kartal'daki spor sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal'da spor camiası için yapabileceğimiz en iyi çalışma, yeni bir stadı Kartal'a kazandırmak ve sporda tesisleşmeyi sağlamaktır” dedi.

Kartal Belediyesi Ekolojik Çadır Alanı'nda gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda eski ve yeni spor kulübü yöneticileri, Kartalspor eski futbolcuları ve ilçenin spor camiasından öne çıkan isimler katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, toplantı boyunca spor kulübü yöneticileri ve üyelerinin, spor camiası üyelerinin ilçenin spor sorunları ve çözümleriyle ilgili düşüncelerini dinledi.

“Futbolu üretenler sizler olacaksınız”

Toplantıda katılımcıların düşünce ve önerilerini dinleyen Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada; Kartal'da sporda tesisleşmenin sağlanması ve yeni stad projesinin hayata geçirilmesinin, spor için yapılacak en önemli çalışmalar olacağını kaydetti. Futbolun geliştirilmesi noktasında futbola gönül vermiş yöneticilere ciddi sorumluluklar düştüğünü kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, şunları söyledi: “Kartal'da spor camiasına yapabileceğimiz en iyi şey, sporda tesisleşmeyi sağlamaktır. Tesisleşmeyi mutlaka bir adım öne taşımalıyız. Yeni bir stadı Kartal'a kazandırmak, Kartal'da spor için yapabileceğimiz en önemli çalışmalardan biri olacaktır. İçerisinde birçok faaliyeti barındıran, yaşayan bir stadı Kartal'a kazandırmalıyız. Bizler, tesisleşmenin önünü açarak Kartal'daki yetenekli çocukları futbola kazandırma noktasında elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz, futbolu üretenler de sizler olacaksınız. Futbolu, futbola gönül vermiş yönetici arkadaşlar üretecek. Bizler de tesisleşmenin önünü açarak, Kartallı çocukların spora kazandırılması için elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz.”