Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi esnafını ziyaret etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın Topselvi Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Başkan Yüksel'e Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik eşlik etti.

Göreve geldiği günden bu yana "Mahallemi Dinliyorum", "Halk Günü", "Muhtarlar Toplantısı" gibi organizasyonlarla Kartallı vatandaşlarla iç içe olan, birçok defa STK ve meslek odalarıyla bir araya gelen, Komşu İletişim Merkezi'ni açan, Kartal Belediye Meclisini YouTube'dan canlı yayınlayan Başkan Gökhan Yüksel, şimdi de esnaf ziyaretleriyle Kartal'ın mahallelerini geziyor.

Bu kapsamda Topselvi Mahallesi'nde Kubilay Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, cadde üzerindeki dükkanları tek tek gezerek esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Cadde esnafından gelen aydınlatma sorunu ile ilgili ortak şikayeti de değerlendiren Başkan Yüksel, en kısa süre içinde caddenin ve genel olarak mahallenin aydınlatma konusunda yaşadığı sorunları çözeceklerini ifade etti. Başkan Yüksel, daha önce sözünü verdiği Yalı, Yunus ve Topselvi'yi kapsayan, içinde kreş, etüt merkezi, çeşitli sporlara ev sahipliği yapacak spor salonu, kadın danışma merkezi ve taziye evi de bulunacak kültür merkezini en kısa sürede yapacaklarını söyledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Komşularımızla buluşarak birçok konuda yerinde incelemeler yapmaya devam ediyoruz. Kartalımızın geleceği için komşularımızın önerilerini ve taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda hep beraber çalışarak çözüm üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.