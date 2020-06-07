Başkan Gökhan Yüksel: “Yaralarımızı birlikte saracağız”

Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Yüksel, "Zor günler geçirdik, fakat yaralarımızı hep birlikte saracağız, bu süreçten yenilenerek çıkacağız ve öncesinde olduğu gibi esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ziyaretleri kapsamında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'ne giden Başkan Gökhan Yüksel, aylar sonra kepenk açan çarşı esnafının talep ve beklentilerini dinledi. Normalleşme süreci ile belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, salgının başladığı tarihten itibaren Kartal Belediyesi olarak Covid-19 ile mücadele noktasında tüm ekipleri seferber ettiklerini hatırlatarak “Yaş ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle evde kalması gereken komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için belediye personelimiz her daim görev başında oldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösterdik. On binlerce komşumuz için gıda paketleri dağıttık. Komşularımızın sıklıkla kullandığı alanlarda ve sağlık kuruluşlarında belli aralıklarla dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Zor günler geçirdik, fakat yaralarımızı hep birlikte saracağız, bu süreçten yenilenerek çıkacağız ve öncesinde olduğu gibi esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu noktada üzerimize düşen ne ise yerine getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

“Yeni dönem ile birlikte Kartalımız da yenileniyor”

Kartal'ın özellikle sahil kesiminde aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarına karşı çözüm olacak çalışmada sona yaklaştıklarını belirten Başkan Yüksel, "Burada yaşanan su baskınlarından en çok siz esnaf kardeşlerimiz etkileniyordunuz. Yetersiz ve küçük olan eski yağmur suyu ve atık su hatları yerine daha büyük çaplı yeni hatlar inşa ediyoruz. Kalıcı çözüm getirecek çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yeni dönem ile birlikte Kartalımız da yenilenen çehresine kavuşuyor. Zor bir süreçti, hala bununla mücadele içerisindeyiz; ancak ben inanıyorum ki bu zorlu süreç bizi daha da güçlendirip birbirimize kenetleyecek. Şu aşamada sizden bir ricam var, lütfen tedbirlerimizi elden bırakmayalım, sağlığımız için belirlenen kurallara uymaya devam edelim, sosyal mesafe kurallarına, hijyen kurallarına uyalım. Hepinize tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.