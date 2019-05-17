Başkan Gökhan Yüksel, yerel basın çalışanlarıyla buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Kartal'da faaliyet gösteren yerel basın çalışanlarıyla Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı'nda bir araya geldi. Belediye Başkanlığı döneminde yapılacak çalışmalar hakkında yerel basın mensuplarına bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, yerel basına üstlendikleri görev itibari ile çok önem verdiklerini belirterek: “Sizlerden ricamız; gördüğünüz eksiklikleri bize iletmeniz, vatandaşla aramızda köprü görevi görmeniz ve yaklaşık 500 bin nüfuslu ilçemizde gözümüz, kulağımız olmanızdır” dedi.

Yerel basın emekçilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada; basın mensuplarına hitap eden Başkan Gökhan Yüksel, "31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geliyoruz. Daha önce sizinle Belediye Başkan Yardımcısı olarak buluşmuştuk. Şimdi ise Belediye Başkanı olarak sizleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Yerel basınımız, üstlendiği rolü ile ilçemiz ve bölge açısından çok önemli bir işleve sahip. Zor şartlarda önemli bir görev ve sorumluluk üstleniyorsunuz. Basın özgürlüğü, demokrasimiz açısından önemli bir yer tutuyor. Yerel basına büyük önem veriyorum ve bu ilçenin Belediye Başkanı olarak hiçbir ayrım yapmaksızın her zaman yanınızda olduğumu söylemek istiyorum. Sizlerden ricamız; gördüğünüz eksiklikleri bize iletmeniz, vatandaşla aramızda köprü görevi görmeniz ve yaklaşık 500 bin nüfuslu ilçemizde gözümüz, kulağımız olmanızdır.” dedi.

Seçimlerin hemen ertesinde, İBB Meclis oturumları sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiklerini, Orhantepe Mahallesi'nde yıkılan ve yıkımına karar verilen binalarla ilgili çözüm bekleyen vatandaşların sorunlarını paylaştıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Sayın Ekrem İmamoğlu ile Kartal'da çözümü bekleyen birçok sorunu da görüşme şansı yakaladık. 15 günlük görev sürecinde yaptığı çalışmaların bir esintisi olarak, öğrencilere toplu taşımada getirilen indirim ve su faturalarına uygulanacak olan yüklü miktardaki iyileştirmenin mimarının Ekrem İmamoğlu Başkanımızın olması da bizler için oldukça kayda değerdir. 23 Haziran'dan sonra da Sayın Ekrem İmamoğlu ile koordineli olarak çok başarılı çalışmaları, İstanbul ve Kartal'a kazandıracağımıza olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Kartal'ı çekim merkezi haline getirmek için gece gündüz çalışacaklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, “23 Haziran'da önümüzde bir seçim daha olacak. Daha önce kazandığımız gibi 23 Haziran seçimlerini de alacağız ve hak yerini bulacak. Bu anlamda, 23 Haziran'dan itibaren yalnız Kartal için değil, tüm İstanbul için her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. 23 Haziran'dan sonra daha da hızlandıracağımız projelerimizle, kentimizi daha yaşanır hale getireceğiz. Kartal'ı çekim merkezi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

“Kartallı Gençlerin, Geleceğe Umutla Bakabilmeleri İçin Projelerimizi Hızlandıracağız”

Ramazan Ayı dolayısıyla ilçede yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Gökhan Yüksel, seçim sürecinde gençlerin vermiş oldukları desteğe de değinerek şunları dile getirdi: “Ramazan Ayı'nın manevi duygusunu vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Bu vesileyle Kartal'da mahalle kültürünü yeniden canlandırmak için sokak iftarları veriyoruz. Ramazan'ın paylaşım ve beraberlik duygusunu tüm hemşehrilerimizle yaşamak amacıyla iftar programlarında bir araya geliyoruz. Öte yandan değinmek istediğim başka bir konu var, hepinizin tanık olduğu gibi seçim sürecinde projelerimizin temelinde gençler yer aldı. Kartallı gençlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için vaat ettiğimiz projelere, hızlı bir şekilde hayat vereceğiz.”

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Gökhan Yüksel, gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür etti.