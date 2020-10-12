Başkan Gökhan Yüksel, Yüz Yüze Eğitimin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

İlçedeki okulların önüne belediye ekiplerince kurulan çadırlarda, öğrencilere; maske, kolonya, kalem ve çanta dağıtılırken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Yakacık İbrahim Zıpkın İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu.

Yüz yüze eğitime geçilmesi kararından hemen sonra Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki tüm okullarda teyakkuza geçerek dezenfekte çalışmaları yürütmesinin ardından ekipler bu kez de yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri tarafından ilçedeki okulların önüne kurulan çadırlarda, minik öğrencilere ve velilerine; maske, kolonya, kalem ve çanta dağıtıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yakacık İbrahim Zıpkın İlkokulu'nu ziyaret ederek, minik öğrenciler ve öğretmenler ile yüz yüze eğitimin ilk gününde bir araya geldi.

“Öğretmenleriniz gibi biz de sizleri çok özledik”

Sabahın erken saatlerinde okula gelen Başkan Gökhan Yüksel, okul bahçesinde yapılan Bayrak Töreni'ne katıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin devamında, Başkan Gökhan Yüksel, minik öğrencilere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim döneminde miniklere başarı dileyen Kartal Belediye Başkanı, “Yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. Öğretmenleriniz bugün sizlere gerekli bilgileri verecek. Okul sürecini biraz daha dikkatli bir şekilde yaşayacağız. Ellerimizi sık sık yıkamaya özen göstereceğiz. Maskelerimize dikkat edeceğiz. Ben de bugün sizleri ziyarete geldim. Çünkü öğretmenleriniz gibi biz de sizi çok özledik. Yeni eğitim öğretim döneminde hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda, ders zilinin çalmasıyla beraber, Başkan Gökhan Yüksel, sınıflarına çıkan minik öğrencilere çanta dağıttı.