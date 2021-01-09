Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınlayarak, “İlkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde çalışarak vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum“ dedi.

5953 sayılı Basın İş Yasası'nın 1961 yılında çalışan gazeteciler lehine 212 sayılı yasa ile değiştirilmesinin yıl dönümünü kutlayan Başkan Gökhan Yüksel, demokrasinin gelişmesinde, güçlü bir toplumun var olabilmesinde gazetecilik mesleğinin önemine değindi.

Başkan Gökhan Yüksel, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına her koşulda toplumun vicdanı olma görevini üstlenen ve bu amaç doğrultusunda her türlü fedakârlıkta bulunan basın emekçilerinin gününü şu mesajla kutladı:

“Gazetecilerimiz çoğu zaman zor şartlarda önemli görevler üstleniyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına çalışmalarına devam ediyorlar. Bağımsız, tarafsız ve ilkeli çalışan basın emekçilerinin içinde bulunduğu toplumun bilgilendirilmesine ve gelişimine katlısı oldukça önemlidir. Yerel basınımız bizim için çok değerli. Yerel basın emekçilerimiz; komşularımız ile aramızda sağlıklı bir köprü kurulması ve kamuoyunu doğru bilgilendirme bakımından önemli işlevlere sahip. Bugün vesilesi ile gerek ulusal gerek yerel mecrada çalışarak; ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum”