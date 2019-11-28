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Başkan Gökhan Yüksel'den Akçakale şehidinin ailesine başsağlığı ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki bir sınır karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerden Tankçı Uzm.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir sınır karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerden Tankçı Uzm. Çvş. Davut Armağan Keskin'in acılı annesini, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.


Hain saldırıda şehit düşen askerlerden Tankçı Uzm. Çvş. Davut Armağan Keskin'in Balıkesir'de yaşayan ailesi, acılı haberi ziyaret amacıyla bulundukları Kartal Yakacık'taki akraba evinde aldı. Oğlunun şehit olduğu haberini alan acılı anne dayanamayarak rahatsızlandı ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki acılı anneyi hastanede ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şehidin annesinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Şehit ailesinin acısını paylaşan Başkan Yüksel, şehidin babasına başsağlığı dileğinde bulundu.


Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Şehidimiz Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'e ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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