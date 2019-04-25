Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallılara teşekkür ziyareti

Hürriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ile birlikte Kartal'da görev yapan muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buluşmada konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, seçim sürecinde verdikleri destek için Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. Seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmek için göreve geldiği gün itibari ile çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, salonda bulunan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyelerini vatandaşlara tek tek takdim etti. Kartallı vatandaşların görüş ve önerilerine verdiği önemi de vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, “Değerli komşularımızla her zaman iletişim halinde olacağız” diyerek, söz alan vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Salonu dolduran vatandaşlar da Başkan Gökhan Yüksel'e nazik ziyareti için teşekkür etti ve çalışmaları için başarılar diledi.