Başkan Gökhan Yüksel'den yangından etkilenen ailelere ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Yakacık'ta 6 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangından etkilenen aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Gökhan Yüksel, elim olay karşısında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasına şükrettiklerini söyledi.

Yangın, Yakacık Yeni Mahalle Denizgülü Sokak'ta 15 Mayıs Çarşamba günü 01:15 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Binanın üst katlarında mahsur kalan biri bebek, 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, olayı haber alır almaz incelemelerde bulunmak üzere yangının çıktığı binaya gitti. Başkan Gökhan Yüksel'e, Başkan Yardımcıları eşlik etti. Yangından etkilenen aileleri ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra yanan binada incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı.