Başkan Göksu: “İBB'de reklama para var dönüşüme yok”

İBB'nin 2022 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, AK Parti döneminde kentsel dönüşüme 2019'da bütçenin yüzde 4'ünü ayırdığını, CHP'li İBB yönetiminin ise üç senede bu orana çıkamadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 2022 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin İstanbul'un kentsel dönüşümü konusunda sınıfta kaldığını söyledi. Göksu, CHP'li İBB yönetiminin reklama ayırdığı kadar bütçeyi kentsel dönüşüme ayırmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'un geleceği için yapılması gereken en acil işin kentsel dönüşüm olduğu ortadadır. Ancak İBB yönetimi bu konuda kulağının üstüne yatmaktadır. Bizim dönemimizde yapılan bütçe ile 2019 senesinde kentsel dönüşüme tam 1 milyar TL kaynak ayrılmıştı. Yani toplam bütçenin yüzde 4'ünü kentsel dönüşüme ayırmıştık. Peki siz ne yaptınız? 2020'de 256 milyon yani bütçenin yüzde 0,9'u, 2021'de 257 milyon yani bütçenin yüzde 0,8'i, 2022'de 492 milyon yani bütçenin yüzde 1'i. Üç senenin toplamı ise bizim bir senemiz kadar etmiyor. İşte aramızdaki fark bu. Reklama para var ama dönüşüme yok”.

5 yılda 100 bin konut sözü vermişti

İBB Başkanının seçimden önce İstanbul'a 5 senede 100 bin kentsel dönüşüm konutu yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Göksu, “Kentsel dönüşüme ayrılan bu güdük bütçelerin sonucunda ne olmuş? Bugüne kadar toplam 492 adet konutun temelini atmışlar yani 3 senede 492 konut. Bu performansla başkanın vaad ettiği 100 bin konut kaç senede yapılır diye hesap makinesinde hesaplamaya kalkışsak makinenin devreleri yanar. Depremle ilgili başka ne yapmış? Bütün ilçelere birer yazı göndererek ‘Biz tespit yaptık, taradık. Tarayıp ne yapacaksınız ayanın karşına geçip bakacak mısınız? İstanbul senin, siz başınızın çaresine bakın' demiş. Başka ne yapmış? Kentsel dönüşümle ilgili internet sitesi açmış. İstanbul yenileniyor diye. Başka? Bir şey daha yapmış hakkını yemeyelim. Deprem olduktan sonra tsunami meydana gelirse vatandaşların denize doğru değil de, tersine doğru kaçmaları için sahil kesimine tabelalar asmış.”