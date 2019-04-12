Başkan Göksu, mazbatasını aldı

Göksu, "Şimdi daha da çok çalışacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti tarafından Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden Esenler Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Tevfik Göksu, yüksek bir oranla ilçede seçimi kazanmıştı. Göksu, İstanbul Ticaret Odası Anadolu İmam Hatip Lisesinde bulunan İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Kestek'ten aldı. AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP İlçe Başkanı Suat Yılmaz başta olmak üzere siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende; 5 yıl Esenler Belediye Meclisinde görev yapacak yeni meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da mazbatalarını aldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu İlçe Seçim Kurulunda görev yapanlara birer çiçek takdim ederek seçim boyunca gösterdikleri yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mazbataların takdiminden sonra Esenler Belediye Başkanı Göksu ve parti ilçe başkanları hep birlikte yeni meclis üyeleri ve muhtarlarla birer hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Daha fazla çalışacağız"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, seçimde Esenler halkının büyük teveccühü ile yeniden büyük bir sorumluluğun altına girdiğini belirterek, "Esenler halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönemde de halkımızın takdir ve teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Esenler halkının bu büyük ilgisi bizim sorumluluğumuz bir kat daha artırıyor. Bu sebeple şimdi daha da çok çalışacağız" dedi.

"5 büyük hedefimiz var"

Esenler'de 5 yıl için 5 büyük hedef belirlediklerini ve bunları gerçekleştirmek için çalışacaklarını kaydeden Göksu, bu hedefleri şöyle sıraladı:

"Esenler'de daha zengin birey, haha huzurlu ve güvenli Esenler, daha kaliteli ve nitelikli bir hayat, daha planlı, imar - mülkiyet problemleri bitmiş ve yenilenmiş bir Esenler, Geleceğe hazır, güven ve istikrarla daha da büyüyen, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakacağımız daha modern ve daha çağdaş bir Esenler."