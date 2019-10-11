Başkan Göksu: “Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin”

Esenler'de "2019-2020 Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu"nun açılışı yapıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Barış Pınarı operasyonundan dolayı kültür sanat sezonu açılışındaki birçok etkinliği öteledik. Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum, Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.

Esenler'de "2019-2020 Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu"nun açılışı Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler Tülay Gürses'in "Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'den Renkler" sergisinin açılış kurdelesinin kesimiyle başladı. Vatandaşlar sergide yer alan çalışmaları dikkatle inceleyerek, eserler hakkında bilgi aldı. Programda Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatının anlatıldığı belgesel gösterilirken sonrasında Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Esenler Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müziği Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal konser verdi. Eserleri ustalıkla çalan ve seslendiren sanatçının performansı ise katılımcıların beğenisini kazandı.

“Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin”

Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlerin başarıyla yurda döneceğine inancının tam olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün Suriye sınırında özellikle Barış Pınarı operasyonundan dolayı kültür sanat sezonu açılışındaki birçok etkinliği öteledik. Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Böylece dünyanın gıpta ile batığı o barış koridoru da kurulmuş olsun. Biz her yıl kültür sezonumuzda bir tema işleriz. Bu sene Allah nasip ederse Ahmet Yesevi Sezonu yapıyoruz. Niçin derseniz; toplumlar kendi medeniyetleriyle ve kendi geleneksel değerleriyle yaşarlar. Kendi kahramanlarını bilmeleri gerekir. Hoca Ahmet Yesevi her birimizin özellikle Türk dünyasının bilmesi ve anlaması gereken bir değer. Yüzlerce etkinlik var tabi aynı zamanda kültür kartımız var. En çok kültür programına katılanlara da süper ödüllerimiz var” dedi.